Chi è Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne sempre più protagonista

Gabriele è tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che ha guadagnato subito il centro dello studio per la conoscenza con Sabrina, dama del parterre presente anche nella scorsa stagione. In occasione del primo confronto in studio con Sabrina, Gabriele ha raccontato un po’ di sé spiegando di avere 64 anni, di essere vedovo e pensionato e papà di una figlia di 37 anni. Il percorso di Gabriele con Sabrina ha subito appassionato il pubblico. In studio, il cavaliere ha detto: “Il fatto che mi trovo bene con lei, però ho sempre quella sensazione finale che lei non conclude. Cioè, io ho un’attrazione fisica ma lei si ferma lì. Abbiamo anche un’attrazione mentale, sicuramente”.

Sabrina, invece, pronta a concedergli l’esclusiva, ha aggiunto: “Pensavo che avesse cambiato idea sulla non esclusiva. Io mi sento solo di voler conoscere lui. Poi lui ha detto che vuole conoscere altre persone, ci stava. Ma ieri sera siamo stati a cena insieme, siamo stati insieme e ci siamo lasciati dopo colazione e ho pensavo che avessi cambiato idea”.

Gabriele, lacrime in studio per il cavaliere di Uomini e Donne

Quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024, è una puntata molto particolare per Gabriele che, finora, è riuscito a mostrarsi impassibile nelle proprie emozioni. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, al centro dello studio, seduto di fronte a Sabrina, Gabriele spiega di voler portare avanti la conoscenza anche se appare un po’ in difficoltà.

Difficoltà dovute, tuttavia, non a Sabrina ma al giorno a cui è legato un ricordo particolare della moglie. Visibilmente emozionato, Gabriele fa davvero fatica a nascondere il proprio stato d’animo e a trattenere le lacrime.

