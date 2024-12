Uomini e donne, cos’è successo nella puntata di ieri: Gemma in crisi

Nuovo appuntamento con Uomini e donne oggi pomeriggio, martedì 17 dicembre 2024, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Nella puntata di ieri, la prima di questa settimana, il pubblico ha assistito al malessere di Gemma Galgani legato alla rottura con Fabio: la Dama è parsa visibilmente giù di morale per una conoscenza su cui aveva investito parecchio, conclusasi poi non nel migliore dei modi. Al contempo, però, nutre un interesse per il Cavaliere Maurizio, al quale ha anche lasciato il numero, però da lui rifiutato.

Nel contesto del Trono Over di ieri pomeriggio c’è stato spazio anche per un acceso confronto tra Gloria e Maurizio in studio, mentre nel Trono classico a prendersi la scena è stato Michele. Il tronista ha ricevuto le scuse di Veronica dopo la loro ultima discussione, a seguire la corteggiatrice è scoppiata a piangere in studio dopo aver assistito all’intima esterna di Michele e Amal.

Anticipazioni Uomini e donne, 17 dicembre 2024: l’uscita di Mario e Prasanna

Ma cosa succederà invece nella puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, martedì 17 dicembre 2024, su Canale 5? Secondo le anticipazioni riportate da TvBlog, il trono Classico vedrà protagonista Martina De Ioannon sempre più vicina alla sua scelta, seppur ancora indecisa tra Ciro e Gianmarco: nella puntata di oggi i telespettatori assisteranno alle nuove esterne della tronista con i suoi due corteggiatori e, forse, si inizierà a capire qualcosa in più di quella che sarà la sua scelta decisiva.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Mario Cusitore ha fatto un’uscita con Prasanna e quest’oggi ne parlerà direttamente in studio: in seguito all’addio al programma, il Cavaliere ha deciso di farvi ritorno per conoscere e corteggiare la Dama. Come si sta evolvendo il loro rapporto?

