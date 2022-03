Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Matteo e il ritorno di Federica

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 marzo

Giovedì 17 marzo, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri dedicata tutta al trono over con la signora Daniela che ha messo fine alla conoscenza con Sergio e la durissima discussione tra Ida Platano e Tina Cipollari che ha difeso Alessandro, il cavaliere che la dama frequenta da alcune settimane, nel corso della puntata in onda oggi, Maria De Filippi dovrebbe occuparsi anche del trono classico. Al centro dello studio, come riportano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, dovrebbe accomodarsi Matteo Ranieri.

Il tronista è ormai ad un bivio. Da una parte c’è la voglia di conoscere nuove corteggiatrici e, dall’altra, il desiderio di non perdere Federica. Quest’ultima, nella puntata odierna, tornerà in studio dopo la decisione di non presentarsi più in trasmissione. Decisione che aveva spinto Matteo a raggiungerla a casa per convincerla a tornare.

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, inoltre, dovrebbero trovare spazio anche altri protagonisti del trono over. Al centro dello studio, così, potrebbe tornare la signora Pinuccia che, dopo la fine della conoscenza con Alessandro, non ha ancora trovato un cavaliere con cui uscire. Nelle scorse puntate, tuttavia, la signora Pinuccia è stata accusata da Tina Cipollari di non essere realmente interessata a trovare l’amore ma di voler solo ballare.

Tra la bionda opinionista e la dama del trono over lo scontro è stato piuttosto infuocato. Pinuccia, infatti, si è anche lasciata andare alle lacrime lasciando in seguito lo studio. Dalle anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina “Uominiedonneclassicoeover”, pare che anche oggi, Tina e Pinuccia saranno protagoniste di uno scontro.

