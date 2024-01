Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: tre dame per Luciano

Uomini e donne, anticipazioni puntata 19 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 19 gennaio, con l’ultima puntata settimanale. Dopo l’ampio spazio concesso non solo ad Alessandro vicinanza e Cristina Tenuta, ma anche al trono di Ida Platano alle prese con la conoscenza con Ernesto Russo, Mario Cusitore e Sergio, nella puntata in onda oggi, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi dovrebbe tornare a parlare del trono over. In particolare, al centro dello studio, si accomoderà Luciano, un signore 60enne che si è messo subito in gioco uscendo con tre signore.

Ludovica Valli: "Le mie sorelle? Nessuna gelosia"/ "Mi sono stancata di provare a cambiare le cose..."

In particolare, il nuovo cavaliere ha cominciato a conoscere Sabrina, Ida e Tiziana. Dopo aver avviato una conoscenza con tutte e tre è giunto ad una decisione ovvero portare avanti la frequentazione solo con Tiziana con la quale c’è stato anche un bacio. Chiusa definitivamente, invece, la frequentazione con Sabrina e Ida.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Ernesto parla d'amore e lei si imbarazza: poi lite con Mario

Spazio al trono classico?

La puntata di oggi dovrebbe continuare con la prima parte della registrazione dello scorso 9 gennaio. Maria De Filippi potrebbe così tornare ad occuparsi di Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta che, dopo aver dichiarato di essere fortemente interessati l’una all’altra, hanno deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con grande sorprese degli altri protagonisti della trasmissione.

Spazio, inoltre, ancora al trono classico. Al centro dello studio potrebbe così tornare ad accomodarsi Brando che sta continuando a conoscere sia Beatriz che Raffaella ma anche Ida sempre più divisa tra Ernesto, Sergio e Mario mentre David, assente da alcune puntate, potrebbe essersi eliminato.

Alessandro Vicinanza, lite con Barbara De Santi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi lo asfalta: "A 50 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA