Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 dicembre: Diego e Ida, nuova lite?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 dicembre

Dopo il duro scontro tra Tina Cipollari e Armando Incarnato, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 2 dicembre, alle 14.45 su canale 5. Come sempre, Maria De Filippi darà spazio sia alle dame e ai cavalieri del trono over che ai protagonisti del trono classico. Con Gemma Galgani ancora in collegamento per il covid, i protagonisti sono gli altri cavalieri e le altre dame del trono over. Oggi, al centro dello studio, potrebbero tornare nuovamente Ida Platano e Diego Tavani. Dopo la decisione di Diego di non lasciare la trasmissione con Ida e il successivo scontro, i due torneranno a discutere?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della pagina Uominiedonneclassicoeover, tra Ida e Diego, nonostante il rapporto sia ormai chiuso, ci sarà una nuova discussione. Cosa accadrà precisamente tra la dama e il cavaliere? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Per Andrea Nicole sono gli ultimi giorni sul trono di Uomini e Donne. La tronista che ha concluso il proprio percorso sul trono con una scelta insolita, nei prossimi giorni sarà la protagonista del dating show di canale 5 durante il quale saranno trasmesse quelle che sono le ultime esterne con Alessandro e Ciprian. Con quest’ultimo, dopo varie incomprensioni, è tornato il sereno. Il corteggiatore che è tornato in studio dopo essere stato raggiunto proprio da Nicole, per ribadire il proprio interesse, si è messo a nudo scrivendole un biglietto.

Andrea, prima della scelta a Uomini e Donne, ha vissuto con intensità le proprie emozioni vivendo momenti importanti sia con Alessandro che con Ciprian. Entrambi, a loro volta, hanno ammesso di provare dei forti sentimenti per lei. Cosa accadrà, dunque, oggi? Andrea farà intuire di avere una preferenza per l’uno piuttosto che per l’altro?

