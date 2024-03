Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 marzo 2024/ Gemma Galgani, nuovo scontro con Tina Cipollari

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 marzo 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 20 marzo, con una puntata che rimanda a quanto accadeva in passato. Nelle scorse edizioni, infatti, gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani erano all’ordine del giorno. Nell’ultimo periodo, tuttavia, complice anche la presenza meno costante della dama al centro dello studio, le discussioni sono diminuite. Oggi, però, tutto cambia. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 11 marzo con Gemma Galgani protagonista.

La dama sta conoscendo Claudio, un signore giunto in trasmissione per lei, ma il colpo di fulmine non è scattata. Gemma ammette di non provare trasporto nei suoi confronti decidendo, però, di continuare a conoscerlo e scatenando la dura reazione di Tina ma anche di Gianni Sperti che la esortano a non portare avanti conoscenze destinate a finire.

Sorpresa di Angelo per Tiziana Riccardi

Dopo essere stata la protagonista di una durissima discussione con Tina Cipollari, nella puntata odierna del dating show di canale 5, dovrebbe tornare al centro del palco Tiziana Riccardi che sta portando avanti la frequentazione con Angelo. Il cavaliere che non ha mai negato di essere fortemente interessato alla dama, oggi, giungerà in studio con una sorpresa per lei.

Tra gli altri protagonisti del trono over dovrebbero trovare spazio anche alcuni cavalieri come Ernesto Russo che sta conoscendo diverse dame ma con nessuna è scattato quel feeling tale da concederle l’esclusiva e Mario Verona.

