Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 20 settembre: Gemma senza cavalieri, Matteo…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 settembre

Riparte oggi 20 settembre una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nelle precedenti puntate abbiamo iniziato a conoscere i nuovi tronisti dell’edizione, ovvero Andrea Nicole, Roberta Ilaria, Matteo e Joele, ma abbiamo anche ritrovato gli amati protagonisti del trono over con qualche piccola novità. La prima e più importante ha ovviamente a che fare con i ritocchini ai quali si è sottoposta la dama Gemma Galgani, ancora a caccia dell’uomo giusto. Riuscirà in questa nuova stagione del programma a trovarlo?

Secondo le nuove anticipazioni sulle prossime puntate, rese note dal portale Il Vicolo delle News, rispetto al trono classico apprendiamo che Andrea Nicole ha realizzato una esterna con il corteggiatore Ciprian. La collega Roberta, invece, ha avuto uno scambio epistolare via chat con un nuovo corteggiatore anche se poi ha preferito avere una esterna con il pugile-chef. Continua inoltre la competizione tra i due tronisti uomini, Joele e Matteo, usciti con la stessa corteggiatrice. Questo non sembra aver reso felice Matteo che ha deciso di rinunciare alla pretendente sebbene lei lo avesse preferito al collega.

Uomini e Donne, Ida e Gemma ancora protagoniste

Mentre il trono classico di Uomini e Donne inizia poco alla volta ad entrare nel vivo con le prime esterne tra tronisti e corteggiatori, anche le vicende del trono over appassionano gli spettatori del programma. Secondo le anticipazioni sulle prossime puntate, si torna a parlare di Ida Platano sempre più coinvolta da Marcello: dopo aver parlato a lungo, i due si sono scambiati un bacio.

Spazio ancora alle vicende amorose di Gemma Galgani che, nonostante i ritocchini estetici eseguiti proprio allo scopo di trovare un uomo, non sembra aver convinto al momento alcun cavaliere sceso per lei a conoscerla. E ovviamente questo scatenerà Tina Cipollari, sua acerrima nemica, che ne approfitterà per realizzare un nuovo attacco a scapito della dama. Ancora tensioni anche tra Gianni Sperti e Armando Incarnato, mentre a tornare al centro delle polemiche sarà Biagio, dopo il confronto di fuoco avuto con Isabella Ricci.

