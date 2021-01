Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: bacio proibito per Davide

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi che, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe cominciare con uno spazio dedicato ancora al trono over per poi lasciare spazio a Davide Donadei. Dopo il lungo confronto tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani che ha causato una discussione tra la dama di Torino e Tina Cipollari, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Lucrezia Comanducci che ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Armando Incarnato restando, tuttavia, in trasmissione per poter conoscere altre persone. Nella nuova puntata del dating show, per Lucrezia, arriveranno cinque uomini che lei manderà a casa. Per il trono over, inoltre, potrebbe esserci ancora spazio per Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua alle prese con alcune incomprensioni dovute ad Ida Platano.

DAVIDE DONADEI AL BIVIO: ANCORA DISCUSSIONI A UOMINI E DONNE CON BEATRICE BUONOCORE

Il protagonista assoluto della nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe essere Davide Donadei che sta provando a cancellare tutti i dubbi che, finora, gli hanno impedito di scegliere. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Davide ha scelto di portare in esterna sia Beatrice che Chiara. Tuttavia, se la Buonocore non si presenterà in esterna, Chiara si godrà l’esterna con Davide. I due si ritroveranno nel luogo del loro primo incontro dove ci sarà un letto e, il tronista pugliese, seguendo l’esempio di Sophie con Giorgio, chiederà di spegnere le telecamere baciando Chiara e scatenando la durissima reazione di Beatrice in studio.

AUomini e Donne Il pugliese ammetterà di essere arrabbiato con Beatrice che, non presentandosi in esterna, non gli consente di capire effettivamente i propri sentimenti costringendolo a rimandare ancora la scelta mentre la Buonocore ribadirà di non vedere da parte sua un reale interesse nei suoi confronti. Anche Chiara ammetterà di essere stanca e di volere una scelta imminente mentre Davide spiegherà nuovamente di non riuscire a scegliere tra le due corteggiatrici.



