Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 maggio 2022: Riccardo piange per Ida, lei…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 maggio 2022

Prima puntata della settimana per Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi pronto a tornare con un nuovo attesissimo appuntamento nel primo pomeriggio di oggi 23 maggio su Canale 5, dalle ore 14.45 circa. Cosa annunciano le anticipazioni per la puntata odierna? Dopo aver visto protagonista in studio la giovane tronista Veronica, sempre più vicina alla sua scelta, questo pomeriggio si torna a parlare del trono over, in modo particolare di due protagonisti storici del programma, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, proprio rispetto al trono over ed a quello che potrebbe accadere oggi, non è escluso un colpo di scena: pare infatti che il cavaliere dopo aver ascoltato una canzone che gli rimandava alla mente la proposta di matrimonio che fece qualche tempo fa a Ida sia scoppiato a piangere lasciando così lo studio in lacrime. La dama non si farà attendere ed anzi lo seguirà per cercare di capire cosa sia realmente accaduto. Farà seguito l’ennesimo confronto tra i due ex fidanzati durante il quale Ida cercherà di capire quali siano i sentimenti reali di Riccardo mentre lui continuerà ad essere ambiguo.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: perché?

A lasciare lo studio di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, sarà poi Ida Platano e questa volta a seguirla ci penserà l’ex compagno Riccardo Guarnieri. I due pare abbiano deciso di darsi una seconda possibilità a telecamere spente. Che sia davvero in corso un ritorno di fiamma del tutto inaspettato? Questo lo scopriremo solo nei prossimi appuntamenti.

In tutto ciò, mancherà una delle protagoniste indiscusse della trasmissione condotta da Maria De Filippi, ovvero l’opinionista storica di Uomini e Donne, Tina Cipollari. A quanto pare Tina non avrebbe preso parte alle registrazioni questa volta neppure tramite collegamento video e la padrona di casa non ha avanzato alcuna spiegazione in merito, lasciando così un piccolo giallo. Per questo, dunque, non ci sarà il commento acceso delle ultime vicende riguardanti Ida e Riccardo i quali potrebbero regalare grandi colpi di scena prima della fine della stagione.

