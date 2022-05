Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 maggio: Gemma chiude con Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 maggio

dopo due puntate quasi interamente dedicate a Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, dopo una lunga discussione, hanno deciso di uscire insieme, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, tornerà ad accomodarsi Gemma Galgani. La dama di Torino aveva conosciuto il signor Maurizio, giunto in trasmissione per lei e con il quale aveva deciso di cominciare una conoscenza che, tuttavia, pare non abbia regalato grandi emozioni a Gemma.

Nel corso della puntata, infatti, la Galgani spiegherà di non provare interesse per Maurizio decidendo così di chiudere la conoscenza. Nel corso della puntata, inoltre, Maria De Filippi accoglierà Nadia e Massimiliano che, dopo essersi conosciuti e innamorati nel corso della stagione in corso, torneranno per annunciare di aver cominciato una convivenza.

La sfilata maschile a Uomini e donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi dovrebbe, poi, regalare grande divertimento al pubblico in studio e ai telespettatori con la sfilata maschile dal titolo “L’arte della seduzione”. Tra i cavalieri sfilerà Riccardo Guarnieri il quale, durante la propria esibizione, provocherà Ida Platano permettendo alla dama di accarezzargli il petto dopo averla invitata a raggiungerlo sulla passerella ed essersi sbottonato la camicia. Nonostante tutto, però, a vincere la sfilata non sarà il cavaliere pugliese e neanche uno dei cavalieri più giovani del parterre maschile.

A trionfare portando a casa la vittoria, infatti, come raccontano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni sarà il signor Alessandro. La puntata, infine, si concluderà con Ida e Riccardo intenti a parlare in studio. Sarà un nuovo inizio per l’ex coppia che continua ad appassionare i telespettatori?











