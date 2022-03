Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 marzo 2022: Valeria vs Federica

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 marzo

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 25 marzo con una nuova puntata che comincerà esattamente da dove si è interrotta la puntata di ieri. Si partirà, molto probabilmente, con il tronista Matteo Ranieri, che l’anno scorso aveva partecipato come corteggiatore ed era stato scelto da Sophie Codegoni. Una storia naufragata troppo presto e dopo pochi mesi Matteo si è seduto sul trono. Dopo aver eliminato Nicole, il tronista si sta concentrando su Valeria e Federica. Con entrambe è palese la complicità e i baci passionali in esterna ne sono la prova. Tra le due corteggiatrici sono volate scintille in studio: Federica è scettica sul trasporto di Valeria, che invece dice di aver dato un enorme valore a tutto.

UOMINI E DONNE DIRETTA 24 MARZO / Ida Platano rinuncia ad Alessandro: "Chiudo!"

Spazio anche ai protagonisti del trono over

Spazio anche al tronista Luca Salatino, che sta conoscendo Soraya e Lilli. Ma non mancheranno colpi di scena e novità anche per quanto riguarda il Trono Over. Ida Platano, dopo aver ammesso di essere innamorata di Alessandro, ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Ennesima delusione per la bella dama che non riesce a trovare l’uomo giusto. Per consolarla la padrona di casa, Maria De Filippi, chiamerà il ballerino Umberto Gaudino in studio. Ma anche Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi di Uomini e Donne, continua a prendere le difese di Ida. Il cavaliere sta conoscendo due dame, Alessandra e Aneta: sarà la volta buona? Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over, in particolare Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE DIRETTA 24 MARZO/ Matteo presenta Bruce a Federica, ma bacia...Veronica Rimondi, chi è la tronista di Uomini e donne/ "Figlia di?" Piovono critiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA