Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024/ Ritorna Mario Cusitore: cosa farà Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024: torna in studio Mario Cusitore

Colpo di scena nel dating show di Canale 5, dalle anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata del 26 febbraio si scopre che ritornerà di nuovo studio Mario Cusitore. Il corteggiatore nelle scorse settimana si è presentato per corteggiare e conoscere Ida Platano, tuttavia durante la frequentazione non sono mancate segnalazioni sull’uomo, dopo l’ennesima la tronista ha deciso di non concedere più chance all’uomo che è stato eliminato ed ha lasciato lo studio. Successivamente si è ripresentato per chiederle scusa ed in quell’occasione Ida non gli aveva dato nessuna risposta sostenendo che avrebbe dovuto pensarci.

Adesso, però, le cose sembrano prendere una piega diversa, stando infatti alle anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 febbraio 2024, di Uomini e Donne si scopre che ci sarà il ritorno in studio di Mario Cusitore, l’uomo farà una sorpresa ad Ida Platano che apprezzerà notevolmente. Il corteggiatore le farà trovare in studio un peluche e dei palloncini a forma di cuore, lei gradirà tantissimo il gesto ma sarà restia a ballare con lui. Dunque nel dating show di Canale 5 si scoprirà che cosa farà Ida Platano con Maria Cusitore, dopo le scuse e la sopresa.

Le anticipazioni sulla puntata del 26 febbraio 2024 svelano anche che cosa succederà nel Trono Over di Uomini e Donne. Barbara De Santi continuerà a stare male per Ernesto Russo. La donna più volte ha rivelato di provare dei forti sentimenti per lui tanto da scoppiare a piangere nelle scorse puntate perché alcuni suoi atteggiamenti. La dama non apprezza che il cavaliere frequenti anche altre donne oltre a lei. La situazione diventerà sempre più insostenibile e trovandosi ad un bivio farà una scelta: Barbara De Santi deciderà di chiudere con Ernesto Russo.

E poi ancora dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Uomini e Donne si scopre che anche le vicende sentimentali di Cristina Tenuta non saranno entusiasmanti. Accetterà di far scendere per lei un nuovo cavaliere ma non lo terrà ed inoltre deciderà di chiudere con Gianluca perché durante le varie esterne non è mai scoccata la scintilla. Infine spazio avrà il trono Brando ancora eternamente indeciso tra Beatriz e Raffaella. L’appuntamento con il talk dei sentimenti di Maria De Filippi è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale 5.











