Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: nuove conoscenze per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 gennaio

Dopo l’ampia pagina dedicata a Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale dopo la scelta del signor Massimiliano di conoscere anche la signora Nadia, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata che avrà come protagonisti altre dame e altri cavalieri del trono over. Al centro dello studio potrebbe così accomodarsi Ida Platano che, superato il capitolo Diego, tornato a sua volta in studio per ricominciare a cercare l’amore, ha accettato di uscire con Andrea, un giovane uomo che, tuttavia, non è riuscito a conquistare le attenzioni della dama. Ida, infatti, ha ammesso di non aver sentito un trasporto tale da convincerla a portare avanti la conoscenza.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Massimiliano, Tina: "Vergognati..."

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne? La Platano avrà chiuso definitivamente il capitolo Andrea o avrà deciso di dargli un’ulteriore possibilità prima di chiudere definitivamente? Non è escluso neanche l’arrivo di nuovi pretendenti per Ida che è sempre molto corteggiata.

A Uomini e Donne primi problemi per Luca Salatino?

Tra i protagonisti del trono over, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, potrebbe concedere ulteriore spazio ad Alessandro e Pinuccia. Nella scorsa puntata, Pinuccia aveva deciso di chiudere volendo un rapporto più stabile da Alessandro il quale continua a parlare di amicizia. Cosa sarà successo nel frattempo?

Luca Salatino, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Eleonora?

A Uomini e Donne poi spazio, al trono classico con Matteo Ranieri che non nasconde il proprio interesse per Denise scatenando la gelosia di Federica che non nasconde di vederlo cambiato nei suoi confronti e Luca Salatino che, dopo le prime esterne di conoscenza con le sue corteggiatrici, potrebbe essere alle prese con le prime incomprensioni. Saranno, dunque, questi i protagonisti della puntata di Uomini e Donne di oggi? Non essendoci anticipazioni dettagliate, non ci resta che aspettare l’inizio del nuovo appuntamento per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: nuova delusione per Gemma Galgani?

© RIPRODUZIONE RISERVATA