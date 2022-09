Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 settembre: è il giorno di Federico D. e…

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 27 settembre

Dopo una settimana di attesa, per il pubblico di Uomini e Donne è finalmente arrivato il momento di conoscere i nuovi tronisti. Se Federica Aversano e Lavinia Mauro hanno iniziato il percorso sul trono già da qualche giorno e hanno già fatto le prime estere con i corteggiatori, per i tronisti, l’avventura comincia ufficialmente oggi. Salvo ulteriori colpi di scena dell’ultima ora, la puntata odierna del dating show di canale 5 sarà in parte dedicata alla presentazione dei due tronisti. In studio, dopo i rispettivi video di presentazione, arriveranno così Federico Dainese e Federico Nicotera.

Entrambi sono stati già presentati al pubblico su WittyTv, ma oggi romperanno il ghiaccio definitivamente. Per Federico Dainese si tratta di un ritorno dopo l’avventura, nella scorsa stagione, come corteggiatore di Veronica Rimondi. Entrambi hanno già conquistato, con la loro bellezza, le simpatie dei fan del programma di Maria De Filippi. Riusciranno a conquistare anche la simpatia di Gianni Sperti e Tina Cipollari?

Nuovi corteggiatori per Gemma Galgani a Uomini e Donne?

Cosa accadrà, invece, nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Dopo la delusione vissuta nella puntata di ieri a causa della scelta di Didier che, dopo averla baciata ha deciso di chiudere la loro conoscenza, per Gemma Galgani ci sarà l’occasione per tornare a sorridere? La dama di Torino che sembrava entusiasta per l’arrivo di Didier, non ha nascosto la delusione per la scelta del cavaliere giunto in studio da Lugano. Per lei, tuttavia, già nel corso della nuova puntata potrebbero arrivare nuovi pretendenti.

Anche per Ida Platano che ha deciso di ricominciare a frequentare Alessandro Vicinanza, potrebbero arrivare dei cavalieri pronti a conoscerla e a corteggiarla. Il resto della puntata potrebbe essere occupata dalla presentazione di nuovi cavalieri e nuove dame, pronti a conquistare la scena e la simpatia del pubblico.

