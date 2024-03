Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 marzo 2024/ Il ritorno di Beatriz, Ida contro Mario

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 marzo 2024

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 29 marzo 2024, con un appuntamento assolutamente imperdibile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo l’emozionante momento dedicato ad Alessandro Rausa e Maria Teresa che formano ufficialmente una nuova coppia del trono over, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, sarà dato ampio spazio al trono classico. Particolarmente interessante sarà il trono di Daniele. Il nuovo tronista si è già fatto notare per i modi di fare schietti e diretti con le corteggiatrici ed oggi spiazzerà ulteriormente il pubblico, ma anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Alessandro Rausa contro Brando Ephrikian per la scelta a Uomini e Donne/ Brutto gesto in studio: il video

Daniele è salito sul trono durante le ultime puntate del trono di Brando e ha così potuto conoscere anche Beatriz che non è stata scelta da Brando il quale le ha preferito Raffaella. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni, Beatriz tornerà in studio ma rifiuterà di restare per corteggiare Daniele.

Alessandro Rausa e Maria Teresa nuova coppia di Uomini e Donne/ Poi la sorpresa di Maria De Filippi

Anticipazioni Uomini e Donne: nuova lite tra Ida Platano e Mario Cusitore

Spazio, poi, al trono di Ida Platano il cui percorso continua ad essere ricco di ansie e tensioni. La tronista non riesce a trovare un punto d’incontro con i suoi corteggiatori, in particolare con Mario con cui, nella nuova puntata, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, tornerà a discutere. Anche il gesto fatto dalla tronista per il compleanno di Mario è riuscito a rasserenare gli animi.

Nella puntata odierna del dating show dedicato all’amore, Maria De Filippi manderà in onda il video dell’esterna di Ida e Mario. Un’esterna ad alta tensione tra i due che litigheranno nuovamente al punto che Mario andrà via, lasciando Ida sola, prima della scadenza del tempo a disposizione. La discussione, poi, continuerà anche in studio.

Ernesto Russo, lite con Raffaella e Barbara a Uomini e Donne/ Poi l'incontro con la 45enne Ilaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA