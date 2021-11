Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 novembre: ballo tra Ida e Armando spiazza…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 novembre

Prima puntata della settimana per Uomini e Donne, quella di oggi 29 novembre 2021 che potrebbe rivelarsi ricca di colpi di scena. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi andrà in scena come di consueto nel primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 14.45 circa e secondo le anticipazioni sulle nuove puntate della settimana che sta per iniziare, non mancheranno le novità che saranno snocciolate in studio.

Anche in questa puntata la protagonista indiscussa del trono over dovrebbe rivelarsi proprio lei, la storica dama del programma, Gemma Galgani, le cui vicende sentimentali ormai appassionano da anni. Da donna infatti sarà assente in studio ma non per questo non mancherà di far parlare di sé. La dama ha infatti contratto il Covid e quindi non ha potuto prendere parte fisicamente alla trasmissione, ma sarà in qualche modo presente per un saluto collegandosi da remoto, come abbiamo avuto modo di vedere nell’ultima puntata di venerdì.

Ida e Armando: colpo di scena a Uomini e Donne?

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in partenza da questo lunedì 29 novembre, ci sarà spazio anche per altri protagonisti del trono over. Le anticipazioni, infatti, fanno riferimento a Ida e Diego, i quali dopo l’addio di qualche giorno fa si rincontreranno in studio per un nuovo confronto che tuttavia non porterà affatto a salvare il loro rapporto me decreterà il loro definitivo addio.

Il vero colpo di scena però, secondo gli spoiler di Uomini e Donne, sarà legato ad un ballo tra Ida e Armando che attirerà tutta l’attenzione sui due protagonisti. I due, entrambi single, potrebbero pensare ad un futuro insieme anche fuori dal programma? Spazio anche al trono classico con le due troniste, Andrea Nicole e Roberta, sempre più vicine alla scelta. Se la prima deciderà di lasciarsi andare con entrambi i tronisti (Ciprian ed Alessandro), più complesso si rivelerà il percorso per la ‘collega’. E Matteo Ranieri? Superata la felicità iniziale dei fan del programma, in tanti avrebbero avanzato critiche sul suo ruolo da tronista, non ritenendolo forse all’altezza. Riuscirà a regalare delle sorprese al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi?

