Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: oggi la scelta di Matteo Fioravanti e Angela e Antonio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 ottobre

Venerdì 29 ottobre, alle 14.45 su canale 5, andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e donne. L’appuntamento odierno riprenderà da dove si è interrotta quella di ieri ovvero con il trono di Matteo Fioravanti. Dopo aver rivisto l’esterna fatta con Noemi Baratto, il tronista, in studio, visibilmente emozionato, si è lasciato andare alle lacrime. Il tronista è apparso molto in difficoltà al punto che Noemi l’ha abbracciato per consolarlo.

Chiara Rabbi "Gonfia a Uomini e Donne per problemi di salute"/ "Scoperta una ciste"

“Non sono problemi. Con Noemi non c’ho dubbi. Non so se mi merito il trono. Comunque sei tu, Noemi, il mio problema”, ha spiegato il tronista che, poi, ha aggiunto – “Scusate. Non sto capendo un cazzo. Non ci sto tanto. Non ce la faccio. Mi sto innervosendo da solo. Sto vedendo buio. Non ce l’ho con nessuno”. Di fronte alle difficoltà del tronistae al suo trasporto per Noemi, Maria De Filippi ha detto: “La puoi scegliere”. Nella puntata in onda oggi, dunque, salvo colpi di scena, andrà in onda proprio quel momento.

Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Ultime esterne prima della scelta

Uomini e Donne: la scelta di Angela e Antonio

Non solo la scelta di Matteo Fioravanti. Nell’ultima puntata settimanale di Uomini e donne dovrebbero trovare spazio anche Angela e Antonio, la dama e il cavaliere del trono over che, dopo essersi frequentati, travolti da un sentimento vero e forte, annunceranno la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione.

L’annuncio emozionerà tutto lo studio. Oltre a Gemma Galfani che si è sempre commossa di fronte alle scelte di altri protagonisti, ci sarà anche la commozione di Marcello che ripenserà alla storia con la sua ex fidanzata finita circa un anno fa. A consolare il cavaliere sarà proprio Ida Platano con cui Marcello ha avuto una frequentazione.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Ho baciato Costabile per 16 minuti". Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA