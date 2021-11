Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 novembre: bacio per Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 novembre

Uomini e donne torna in onda oggi, martedì 3 novembre, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata. Dopo aver dedicato tutto l’appuntamento di ieri a Gemma Galgani e ai suoi problemi di cuore dopo la decisione di costabile di chiudere la storia, nella puntata in onda oggi, ci sarà ancora spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate da Isa e Chia, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Ida Platano.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Costabile chiude, lei piange: Tina attacca...

La dama, all’inizio della stagione, aveva cominciato a frequentare Marcello. Tra i due il feeling era stato immediato, ma settimana dopo settimana, si sono allontanati fino a dirsi definitivamente addio. Chiuso il capitolo Marcello, Ida ha cominciato a conoscere Diego Tavani. Con il cavaliere romano pare che ci sia stato anche un bacio. La dama avrà finalmente trovato il suo principe azzurro?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: delusione per Gemma

Uomini e donne: Andrea Nicole o Roberta Ilaria Giusti?

Nel corso della puntata in onda oggi ci sarà spazio anche per il trono classico con Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti. Andrea Nicole si sta dedicando alla conoscenza con Ciprian e Alessandro. Dopo aver baciato entrambi, la tronista ha deciso di non baciare più nessuno volendo conoscere a fondo i suoi corteggiatori prima di fare la propria scelta.

Anche il trono di Andrea Nicole continua a regalare tante emozioni. Dopo essere stata assente nella scorsa puntata di Uomini e donne per andare a cercare Luca che era andato via dopo aver visto il suo bacio con un altro corteggiatore. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Roberta Ilaria è uscita con Samuele con cui c’è stato un bacio che provocherà la reazione di Luca.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA, PERCHÉ?/ Per Andrea Nicole, baci con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA