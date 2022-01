Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: tra Gemma e Nadia duro confronto

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 gennaio

Si apre una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne, la trasmissione in daytime in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. A partire dalle ore 14.45 circa, tornano puntuali le nuove vicende relative ai protagonisti dei due troni, il classico e l’over. Come da tradizione siamo pronti a svelarvi le anticipazioni che circolano sul web in merito alla puntata odierna del dating show, da prendere ovviamente con le pinze in quanto prive di conferme ufficiali da parte del programma.

Carmen e suo padre Luigi, C'è Posta Per Te/ Busta aperta, ma ora non si parlano...

Nel corso del nuovo appuntamento, Gemma Galgani potrebbe tornare nuovamente protagonista. A quanto pare le rivalità con Nadia verrà presto a galla e proprio durante la puntata odierna potremo vedere un sfogo molto importante tra la Galgani e la dama. Le due donne, infatti, stanno uscendo con il medesimo cavaliere, ovvero Massimiliano, e proprio questo potrebbe creare qualche problema di troppo nella loro conoscenza. Questo perché l’uomo, dopo aver iniziato ad uscire con Nadia, si sarebbe reso conto di non provare più interesse per Gemma.

C'E' POSTA PER TE 2022, 2A PUNTATA/ Diretta, storie: Emanuele sorprende mamma e nonna

Uomini e Donne: scontro tra Armando e Matteo

Nel corso della puntata di oggi 31 gennaio della trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, oltre alla fitta lite tra Gemma e Nadia ci sarà spazio anche per un’altra protagonista indiscussa del trono over, ovvero Ida Platano. La dama racconterà come procede la sua conoscenza con Andrea, svelando la sua intenzione di interrompere la conoscenza. Tutta colpa dei fantasmi del passato che tormentano ancora la donna?

Sebbene come da tradizione le vicende del trono over andranno ad intrecciarsi a quelle del trono classico, in questa puntata di Uomini e Donne i veri protagonisti sembrerebbero essere proprio dame e cavalieri. Durante l’appuntamento odierno dovrebbe andare in scena anche un’altra discussione che coinvolgerà Armando Incarnato ed il tronista Matteo chiamando in causa anche gli opinionisti e gli altri presenti in studio. Anche in questa puntata invece, secondo gli spoiler non ci sarà Biagio.

Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2022?/ Indiscrezione "Sul palco con Amadeus…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA