Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Giacomo delude Carolina?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 marzo

Dopo un’intera puntata dedicata a Gemma Galgani che si è scontrata duramente con Tina Cipollari per la sua conoscenza con Domenico, Uomini e Donne tornerà in onda oggi con una nuova puntata. Come accade dall’inizio della stagione, oltre ai protagonisti del trono over, troveranno spazio anche i tronisti Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio. Tra i tre, ad incuriosire il pubblico, sono soprattutto Giacomo e Massimiliano. Se quest’ultimo si sta dedicando soprattutto alla conoscenza con Vanessa ed Eugenia, Giacomo sta uscendo con Carolina e Martina. Dopo uno scontro, Giacomo ha deciso di dare una seconda possibilità a Martina che porterà in esterna nuovamente lasciando a casa proprio Carolina che reagirà con il silenzio. Tra tutte, dunque, la preferita di Giacomo è Carolina.

Gemma Galgani, lite con Tina e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne/ "Falso e bugiardo"

Nuove conoscenze per Armando Incarnato?

Armando Incarnato torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi? Non ci sono anticipazioni ufficiali su ciò che accadrà oggi, ma tra i protagonisti potrebbe esserci proprio il cavaliere napoletano. Dopo l’addio a Lucrezia Comanducci ed essere uscito con altre dame, Armando non si è più accomodato al centro dello studio. Tuttavia, il suo momento potrebbe essere finalmente arrivato. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Armando è uscito con Angela, la dama che ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine per Luca Cenerelli con cui, tuttavia, ha chiuso la frequentazione. Armando e Angela, dunque, si confronteranno nella puntata di oggi? Tra i protagonisti odierni, inoltre, potrebbe esserci anche la nuova dama Isabella. Per scoprire, tuttavia, chi si accomoderà al centro dello studio dopo l’ampio spazio riservato a Gemma Galgani e alle sue conoscenze, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, retroscena su Kikò Nalli a Uomini e Donne/ "Non cercavo l'amore..."Alessandro e Federica, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine dopo l'addio a Maria Tona?

© RIPRODUZIONE RISERVATA