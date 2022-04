Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 aprile: Luca conosce una nuova corteggiatrice

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 aprile 2022

Riparte la nuova settimana all’insegna della trasmissione Uomini e Donne e dei protagonisti del dating show di Canale 5. L’appuntamento è fissato, come da tradizione, a partire dalle ore 14.45 con Maria De Filippi alla conduzione, tronisti, corteggiatori e dame con cavalieri a seconda del trono di riferimento, classico o over. Ma cosa accadrà nella prima puntata settimanale di oggi, lunedì 4 aprile 2022?

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di oggi, pare proprio che protagonista indiscussa di questa puntata possa essere Ida Platano, la dama bresciana nota soprattutto per la sua passata storia con Riccardo Guarnieri, poi naufragata nonostante una proposta di matrimonio. Di recente la Platano ha concluso la sua relazione con Alessandro Vicinanza ed anche in questo caso l’epilogo è stato turbolento. Tuttavia, nella puntata di oggi Ida racconterà dell’uscita con un nuovo Cavaliere, Ilie.

Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, a quanto pare ci sarebbero ancora diverse cose in sospeso. La loro conoscenza, tuttavia, sembra ormai essere giunta al capolinea. Per questa ragione la dama avrebbe deciso di aprire le porte al nuovo cavaliere giunto nello studio del programma di Maria De Filippi con l’intenzione di conoscere la dama bresciana. Oggi, dunque, secondo quanto trapelato dalle anticipazioni, la donna ci racconterà di questa sua nuova conoscenza.

Oltre alle vicende dei protagonisti del trono over, non mancherà il consueto spazio dedicato anche ai più giovani protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. I riflettori quest’oggi torneranno ad accendersi sul tronista Luca Salatino che spiazzerà tutti decidendo di fare la conoscenza di una nuova corteggiatrice, Aurora. Dopo essersi a lungo concentrato su Lilli e Soraia, adesso il giovane tronista ha deciso di dare un’opportunità anche ad una terza ragazza. Una scelta indubbiamente inaspettata.

