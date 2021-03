Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 marzo: la sfilata maschile infiamma…

Puntuale come ogni giorno, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 4 marzo, con una nuova puntata che regalerà, come sempre, emozioni, colpi di scena e discussioni. Anche per la puntata di oggi, non ci sono anticipazioni ufficiali, ma salvo clamorosi colpi di scena, oggi dovrebbe andare in onda una parte della puntata registrata lo scorso 24 febbraio a cui non ha partecipato Tina Cipollari assente in studio. Quella che dovrebbe cominciare oggi è una puntata ricca di eventi. Tuttavia, l’appuntamento di oggi, potrebbe essere dedicato alla sfilata maschile. Dopo la sfilata femminile durante la quale Tina Cipollari ha espresso la propria opinione sul rapporto di coppia, oggi potrebbero sfilare gli uomini. Il tema della sfilata maschile, come svelano le talpe del Vicolo delle News, “L’amore come in un film“. Sulla passerella si presenteranno Riccardo, Gerò, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio.

GIANNI SPERTI CONTRO MAURIZIO E MARIA

Senza Tina Cipollari in studio, ad animare la puntata di Uomini e Donne sarà Gianni Sperti che, durante la sfilata di Maurizio, punterà il dito contro Maria come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Il 10 di Maria Tona a Maurizio allarmerà Gianni Sperti. Secondo l’opinionista, quel voto sarebbe dovuto andare ad Alessandro, il cavaliere con cui sta uscendo e che ha baciato. L’intervento di Sperti spingerà Maria De Filippi ad interrompere temporaneamente la sfilata mandando in onda il filmato di una discussione tra Maurizio e Maria. Gianni continua a non credere a nessuno dei due considerandolo bugiardi e nella discussione s’intrometterà anche Gemma Galgani che sarà accusata da Maurizio di essere rancorosa. A difendere la dama di Torino saranno Gianni e Cataldo il cavaliere che sta conoscendo Gemma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA