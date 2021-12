Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: caos per Roberta, Biagio folgorato

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 dicembre

Il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, si prepara a tornare anche oggi 6 dicembre, nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14.45, in compagnia di Maria De Filippi e dei protagonisti dei troni Over e Classico. La puntata che vedremo questo pomeriggio, in apertura di nuova settimana, fa riferimento alla registrazione dello scorso 19 novembre, durante la quale ha presenziato il volto storico della trasmissione, Giulia De Lellis.

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni, dunque, si proseguirà con la discussione del trono di Andrea Nicole. La bella tronista ha realizzato una esterna con i suoi due corteggiatori, Ciprian e Alessandro, e con entrambi c’è stato un bacio. Nonostante questo però, in puntata lo scorso venerdì in tanti hanno notato un certo coinvolgimento soprattutto tra Andrea Nicole e Ciprian, e la stessa tronista, pur non ammettendolo esplicitamente, ha confermato il suo interesse per il corteggiatore biondino facendo innervosire Alessandro. Nella puntata di oggi, quest’ultimo ribadirà di non sentirsi adeguatamente apprezzato dalla tronista mettendo in dubbio la sua permanenza in studio.

Uomini e Donne, trono over: Biagio folgorato da una dama

La reazione di Alessandro, corteggiatore della tronista Andrea Nicole, sarà apprezzata e condivisa dal pubblico di Uomini e Donne. Ci sarà poi spazio anche per l’altra tronista, Roberta, che nella puntata di oggi 6 dicembre, secondo le anticipazioni, proseguirà con il suo percorso. Se con Samuele la conoscenza prosegue spedita, più tortuosa si presenta la strada con Luca.

Ci sarà ovviamente spazio anche per il trono over con le diverse vicende sentimentali che riguardano Biagio, il quale appare letteralmente folgorato da Bernarda. Tra i due scopriremo nella puntata odierna come procede la conoscenza. Niente da fare per coloro che aspettano di ritrovare Gemma Galgani in studio: la storica dama del programma di Maria De Filippi sarà ancora assente ma stando alle recenti anticipazioni riceverà comunque una sorpresa. Non ci resta che attendere il primo pomeriggio odierno per saperne di più!

