UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 MAGGIO 2024/ Lite in studio tra Cristiano e Giulia

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuove discussioni in studio. La prima vedrà come protagonisti Cristiano e Giulia. Il cavaliere e la dama si stavano conoscendo ma il desiderio di lui di frequentare altre donne tra cui Jessica ha allontanato Giulia che, come svelano le anticipazioni di WittyTv, oggi si ritrova al centro dello studio per un nuovo confronto con Cristiano che si trasforma in discussione.

Anche per Ernesto Russo la puntata non sarà tranquilla. Il cavaliere sta frequentando diverse dame e tra queste c’è una donna che, al centro dello studio, si lamenterà di alcuni, suoi atteggiamenti. Infine, spazio al trono classico con Daniele che ribadirà di non sentirsi totalmente libero don Gaia convinta di non piacergli abbastanza (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano assente in studio

Uomini e Donne torna in onda lunedì 6 maggio, alle 14.45 su canale 5, con una puntata assolutamente imperdibile in cui la protagonista sarà ancora Ida Platano, pur non essendo presente in studio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi sarà trasmessa la prima parte della registrazione dello scorso 16 aprile e l’attenzione si poserà ancora sul trono di Ida, scosso dalla segnalazione su Mario Cusitore. Quest’ultimo, infatti, è stato visto in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B e, nonostante sia stato scagionato dal suo barbiere, continua ad essere sott’accusa. Tina, infatti, è convinta che non stia raccontando la verità e che la segnalazione sia veritiera e nella puntata di Uomini e Donne ci sarà un nuovo colpo di scena.

La puntata odierna comincerà con un riassunto di tutto ciò che è accaduto finora tra Ida e Mario. Maria De Filippi manderà così in onda il filmato del dopo puntata con Ida che raggiunge Mario in camerino esortandolo a svelarle il cognome della ragazza in questione. Mario, tuttavia, rifiuterà mettendo Ida di fronte ad una scelta: crederli o mandarlo via.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Ida Platano

Al termine del filmato, la puntata di Uomini e Donne continuerà con un colpo di scena. Maria De Filippi, infatti, annuncerà l’assenza di Ida Platano in studio. La conduttrice manderà così in onda un ulteriore filmato in cui Ida, delusa e amareggiata dall’atteggiamento dei suoi corteggiatori, spiegherà di non fidarsi nè di Mario Cusitore nè di Pierpaolo Siano. Un filmato che spiazzerà anche Pierpaolo e Mario che lasceranno poi lo studio.

La puntata, poi, continuerà con il trono over con Diego e Jessica che stanno continuando a frequentarsi e tra i due sembrerebbe andare tutto a gonfie vele. Sabrina, invece, tornerà al centro dello studio per chiudere la conoscenza con l’ultimo cavaliere che stava frequentando. Sarà, dunque, una puntata importante per il trono di Ida che, nelle prossime puntate, avrà un epilogo inaspettato.











