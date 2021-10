Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Joele Milan smascherato?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 ottobre

Uomini e donne torna in onda oggi, mercoledì 6 ottobre, con una puntata molto attesa. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, infatti, dopo l’ampio spazio dedicato a Gemma Galgani che ha discusso con Tina Cipollari, il cavaliere Pierluigi e Isabella Ricci, la puntata in onda oggi dovrebbe essere dedicata ampiamente al trono classico. Nel corso del nuovo appuntamento, Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan. Non essendoci anticipazioni dettagliate, il primo a sedersi al centro dello studio potrebbe essere Joele Milan.

Come hanno svelato le talpe del Vicolo delle News, Joele Milan ha lasciato il trono dopo aver provato ad avere contatti senza telecamere e lontano dalla trasmissione, con la corteggiatrice Ilaria che la redazione ha scoperto. Nella puntata in onda oggi, dunque, Maria De Filippi affronterà la questione?

Uomini e Donne: Ida Platano e Armando Incarnato al centro dello studio?

La puntata odierna di Uomini e Donne, tuttavia, dovrebbe essere comunque dedicata anche al trono over. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Ida Platano che sta continuando a conoscere Marcello nnostante dubbi e paure. Dopo essere stati insieme, Ida ha ammesso di aver sentito Marcello freddo e distaccato non nascondendo la propria delusione. Il racconto di Ida non è piaciuto a Marcello il quale, tuttavia, ha deciso di continuare. Cosa sarà accaduto nel frattempo?

Armando Incarnato, invece, sta frequentando Marica. I due, tuttavia, non si sono concessi l’esclusiva ed entrambi si sono detti disponibili a conoscere altre persone. Cosa sarà accaduto tra il cavaliere napoletano e la dama negli ultimi giorni? La frequentazione continuerà? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

