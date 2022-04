Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Bruno e Vincenza chiudono

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 aprile 2022

Dopo il grande ritorno di Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 7 aprile, con una nuova puntata che vedrà protagonisti sia le dame e i cavalieri del trono over che i tronisti. Il percorso di Veronica è cominciato da poco. La tronista è uscita con Fernando e Federico con cui ha deciso di portare avanti la conoscenza. Nel corso della nuova puntata, la tronista sarà uscita ancora con entrambi o avrà deciso di portare in esterna anche altri corteggiatori?

Uomini e donne, Karina Cascella attacca Armando Incarnato / "Troppi anni sta là!, non trova nessuna fuori"

Continua, inoltre, il percorso di Luca Salatino la cui scelta appare ancora lontana. Il tronista di Uomini e Donne, nonostante l’importante percorso fatto finora con Lilli e Soraia, ha deciso di conoscere anche Aurora, una nuova corteggiatrice per la quale ha provato un’attrazione immediata. Nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni della pagina Instagam “Uominiedonneclassicoeover”, Luca uscirà in esterna proprio con Aurora.

Tina Cipollari: "Ho avuto un grande amore"/ Frecciatina agli ex a Uomini e Donne...

Uomini e Donne, Bruno e Vincenza si dicono addio

Spazio, inoltre, anche al trono over di Uomini e Donne. Tra i protagonisti ci saranno Bruno e Vincenza che, dopo aver provato a conoscersi e a frequentarsi, annunceranno la decisione di dirsi addio non riuscendo a trovare affinità caratteriali. Al centro dello studio, inoltre, potrebbero accomodarsi nuovamente Daniela e Davide la cui conoscenza continua, ma anche Armando Incarnato che, nell’ultima puntata di cui è stato protagonista, aveva deciso di far restare entrambe le dame giunte in trasmissione per conoscerlo.

Armando sarà uscito con entrambe? Annuncerà novità? Tra gli altri cavalieri del trono over, infine, Maria De Filippi a Uomini e Donne potrebbe concedere spazio anche a Biagio Di Maro che continua la ricerca della donna della sua vita. Non ci sarà, invece, il momento dedicato ad Ida Platano per l’assenza in studio di Ilie, il cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Vecchie ruggini con Riccardo Guarnieri: poi si commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA