Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Luca ancora in esterna con Aurora

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 aprile

Dopo l’ampio spazio concesso alle dame e ai cavalieri del trono over con Tina Cipollari scatenata nei confronti di Pinuccia e Lucia, Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 8 aprile, con l’ultima puntata settimanale. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5? Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi, Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio principalmente al trono classico. Se Veronica è all’inizio del suo percorso, così non è per Luca Salatino.

Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Pensa ancora a Federica, poi è lite con Ida

Il tronista ha cominciato la ricerca dell’amore da alcuni mesi, ma la scelta appare ancora lontana. Chi pensava che Luca si concentrasse esclusivamente su Soraia e Lilli si sbagliava. Nonostante l’interesse per entrambe, Luca ha deciso di conoscere anche Aurora, la corteggiatrice per la quale ha avuto un’immediata attrazione fisica al punto da averla portata nuovamente in esterna. Come reagiranno Soraia e Lilli?

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Ci riprova con Franco, Gianni: "Ma la dignità?"

Armando Incarnato e Biagio Di Maro protagonisti a Uomini e Donne?

Non mancherà, tuttavia, il consueto spazio dedicato anche alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro dello studio, nel corso dell’ultima puntata settimanale, potrebbe così accomodarsi Armando Incarnato che ha cominciato a conoscere due dame giunte in trasmissione solo per lui. Come starà andando la conoscenza con entrambe? Armando annuncerà la decisione di portare avanti la frequentazione o di chiuderla?

Anche Biagio Di Maro potrebbe accomodarsi al centro dello studio per parlare della conoscenza con Iolanda. La dama è arrivata nel programma per conoscerlo e, dopo il primo appuntamento, il cavaliere aveva parlato di un bacio non trovando, tuttavia, corrispondenza nel racconto di Iolanda. Cosa sarà accaduto tra i due dopo il primo confronto in studio?

Roberta Giusti anticipa scelta Luca Salatino, Uomini e donne / "Tanta complicità..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA