Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Aurora e Giancarlo in love?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 8 GENNAIO

Dopo la puntata interamente dedicata a Gemma Galgani e alla sua storia con Maurizio Guerci, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 8 gennaio, con la seconda parte della puntata registrata lo scorso 18 dicembre. La puntata riprenderà da dove si è conlusa quella di ieri e, probabilmente, al centro dello studio, si accomoderà Aurora Tropea che, durante la discussione con Gianni Sperti, ha lasciato intendere la presenza di importanti novità nel suo rapporto con Giancarlo, il cavaliere che stava frequentando e con cui sembrava tutto finito. La dama e il cavaliere saranno tornati a frequentarsi? Molta attesa, poi, c’è per scoprire cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che si sono lasciati andare alla passione ricominciando a frequentarsi. I due avranno deciso di concedersi l’esclusiva rinunciando a conoscere altre persone o ci sarà l’ennesimo colpo di scena?

SOPHIE CODEGONI O DAVIDE DONADEI?

La puntata di Uomini e Donne sarà dedicata anche al trono classico. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono, a cercare l’amore sono rimasti Sophie Codegoni e Davide Donadei. Tra i due, quello più vicino alla scelta è sicuramente Davide che, tuttavia, non ha ancora le idee chiare su chi scegliere. Il tronista pugliese prova un sentimento importante sia per Beatriche che per Chiara. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi dedicherà tempo al suo percorso? Qualora sia così, dovrebbe andare in onda l’emozionante esterna fatta da Davide con Chiara. Non avendo avuto la possibilità di uscire con entrambe, Donadei ha scelto di portare fuori Davide con cui ha dato vita a momenti che hanno emozionato tutti.



