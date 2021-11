Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Ida, Diego e un bacio da sogno

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 novembre

Nuova settimana e nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 8 novembre, con una puntata imperdibile. Dopo il confronto tra Gemma Galgani e Costabile con quest’ultimo che ha deciso di chiudere la conoscenza a causa delle continue lamentele della dama nei suoi confronti, oggi, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Ida Platano e Diego Tavani. Tra la dama e il cavaliere la storia procede a gonfie vele. Diego, negli scorsi giorni, ha piacevolmente sorpreso Ida raggiungendola a Brescia per trascorrere qualche ora con lei.

Una sorpresa che ha spiazzato la Platano che, dopo aver sofferto per la fine della storia con Marcello che aveva cominciato a frequentare all’inizio della stagione, si è tuffata a capofitto nella storia con Diego. I due, oggi, come svelano le anticipazioni di Isa e Chia, racconteranno i dettagli di un nuovo e romantico appuntamento coronato da un bacio.

Uomini e Donne: nuove esterne per Andrea Nicole

Al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata in onda oggi, dovrebbe accomodarsi anche Andrea Nicole. La tronista, dopo aver baciato sia Ciprian che Alessandro, non volendo basare la propria scelta esclusivamente su un’attrazione fisica, ha deciso di non baciare più i suoi corteggiatori. Una scelta consapevole quella della tronista che vuole ad arrivare ad una scelta di cuore e di testa.

Ancora una volta, Andrea Nicole porterà in esterna Ciprian con cui ha avuto un feeling speciale e per il quale non ha mai nascosto di provare una forte attrazione. Tuttavia, nonostante tutto, Gianni Sperti ribadirà di non riuscire a fidarsi totalmente di Ciprian.

