Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: è il giorno di Joele e Matteo?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 8 ottobre, alle 14.45 su canale 5, per l’ultima puntata settimanale. Dopo la puntata di ieri dedicata alla storia tra Ida Platano e Marcello che hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza e ad Isabella Ricci che è finita al centro della discussione per una cena con il suo pretendente Michele, la puntata in onda oggi dovrebbe essere dedicato principalmente al trono classico.

Se Andrea Nicole ha già avuto il proprio momento confrontandosi con Alessandro e Gabrio con cui ha fatto le esterne e con Ciprian che ha preferito lasciare a casa, al centro dello studio, nella puntata di oggi, dovrebbero sedersi Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e, soprattutto, Joele Milan. Per quest’ultimo dovrebbe essere l’ultima puntata prima dell’addio definitivo alla trasmissione di Maria De Filippi.

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, chi sta riscuotendo molto successo sia tra il pubblico che in studio è Diego. Il cavaliere romano che ha frequentato per un periodo Vittoria, dopo la scelta di quest’ultima di uscire anche con Graziano, ha preferito chiudere così come ha fatto con un’altra dama che aveva cominciato a conoscere. Per lui, dunque, arriveranno pretendenti da casa?

Anche Graziano sta creando diverse dinamiche all’interno dello studio. Dopo aver provato a conquistare Ida Platano, è rimasto nel parterre corteggiando Marika che ha più volte rifiutato il suo corteggiamento e scontrandosi con Armando Incarnato. Graziano, tuttavia, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, avrebbe cominciato a frequentare un’altra dama, ma anche con quest’ultima non finirà bene.

