Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 9 dicembre: nuovi pretendenti per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 dicembre

Dopo la pausa per l’Immacolata Concezione, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 9 dicembre, con una nuova puntata. Maria De Filippi concederà spazio sia ai cavalieri e alle dame del trono over che al trono classico. Al centro dello studio, nel corso della puntata di oggi, potrebbe accomodarsi Ida Platano. La dama non sta attraversando un bel periodo. Dopo aver chiesto a Diego Tavani di lasciare insieme il programma ricevendo un no, si è ritrovata nuovamente seduta tra le dame del parterre per cercare l’amore.

Ida, sempre bellissima, è una delle dame più corteggiate del trono over. Finora, però, non è stata molto fortunata. Nella puntata in onda oggi conoscerà nuovi pretendenti? Nel corso della puntata, inoltre, potrebbero trovare spazio anche Isabella Ricci che sta vivendo un periodo magico insieme a Fabio e Armando Incarnato che non ha ancora trovare la donna della sua vita.

Primi baci per Matteo Ranieri a Uomini e Donne?

In attesa della messa in onda a Uomini e Donne della scelta di Andrea Nicole che ha lasciato la trasmissione insieme a Ciprian scatenando diverse polemiche per il modo in cui la scelta è arrivata e della registrazione della scelta di Roberta Ilaria Giusti, nel corso della puntata in onda oggi, ci sarà tempo per vivere le ultime esterne di Andrea Nicole con Ciprian e Alessandro e quelle di Roberta con Luca e Samuele.

Grande attesa, però, per le esterne di Matteo Ranieri il cui percorso è già entrato nel vivo. Il tronista, esterna dopo esterna, si sta lasciando totalmente andare. Con Martina Viali c’è una grande attrazione fisica che non è passata inosservata al pubblico, ma soprattutto agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel corso della puntata di oggi arriverà il primo bacio?

