Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Gemma Galgani massaggiatrice e…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 marzo 2022

Gemma Galgani torna protagonista della puntata di Uomini e Donne? Dopo essere rimasta seduta tra le dame del parterre, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 9 marzo, Gemma Galgani dovrebbe tornare ad essere protagonista. Nessuna nuova conoscenza per lei, ma un ruolo inedito. Franco, nella puntata trasmessa ieri, è rimasto senza pretendenti dopo la decisione della signora Enza di chiudere la conoscenza non avendo gradito la richiesta di farle un massaggio avanzata da Franco. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Gemma dovrebbe trasformarsi in massaggiatrice proprio per Franco.

Come reagirà Tina Cipollari di fronte all’iniziativa della dama di Torino? La bionda opinionista, oltre a discutere frequentemente con Gemma, ha spesso discusso anche con il signor Franco sin dal suo arrivo in trasmissione. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne si scaglierà contro entrambi?

Nel corso della nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi anche Ida Platano e Alessandro il cui rapporto va avanti tra alti e bassi. Dopo essersi concessi l’esclusiva, la dama e il cavaliere hanno discusso con Ida che, non fidandosi di lui, era pronta a chiudere la storia. La scelta di Alessandro di non far entrare in studio una ragazza interessato a conoscerla ha piacevolmente spiazzato Ida.

Tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida e Alessandro, nella nuova puntata del dating show, torneranno a discutere a causa della poca fiducia che la Platano continua ad avere in Alessandro. I due, tuttavia, annunceranno di voler trascorrere il weekend insieme: sarà la svolta definitiva?

