Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 10 marzo: Ida chiude con Alessandro

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 marzo

Dopo la registrazione del 9 marzo, le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti di Uomini e Donne sono tornati in studio oggi, giovedì 10 marzo, per una nuova registrazione. Scontri e lacrime hanno animato la registrazione odierna del dating show di canale 5 come svelano le anticipazioni esclusive riportate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Anche oggi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Ida Platano e Alessandro. Nella registrazione di ieri, la dama e il cavaliere avevano annunciato di aver rinviato il weekend in Sicilia. Oggi, però, c’è stato un clamoroso colpo di scena.

Ida Platano, infatti, ha annunciato la rottura con Alessandro. La dama che non è mai riuscita a fidarsi totalmente del cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei, ha chiuso definitivamente la storia. Una scelta sofferta per la dama che è scoppiata a piangere in studio spiegando di essersi innamorata. Per consolarla, Maria De Filippi ha chiamato Umberto, il ballerino professionista di Amici con cui ha fatto un ballo.

Tina Cipollari e Pinuccia: nuovo scontro a Uomini e Donne

Non solo lacrime, ma anche scontri nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Dopo le discussioni delle scorse puntate, anche nella registrazione del 10 marzo, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, c’è stato un nuovo scontro tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia. Quest’ultima ha spiegato di voler lasciare il programma con Mauro ricevendo, però, un no come risposta. Spazio, poi, ad Armando Incarnato che è uscito con Alessandro, la dama che stava conoscendo Diego Tavani, l’ex di Ida Platano. Proprio tra Armando e Diego c’è stato un forte scontro il cui motivo, tuttavia, non è ancora chiaro.

Per quanto riguarda il trono classico, Matteo Ranieri ha portato in esterna Valeria scatenando la gelosia di Federica con cui, poi, il tronista ha ballato mostrando di avere con lei grande complicità. Luca Salatino, infine, non è stato protagonista. Dalle anticipazioni, infatti, pare che Maria De Filippi non ne abbia parlato.



