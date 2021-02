Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 24 febbraio: Samantha e Tina, la ship!

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 24 febbraio

E’ già partita la ship. Dal primo momento in cui, di corsa, Samantha ieri ha preso parte sul trono di Uomini e donne, le due si sono guardate ed è stato amore a prima vista. Tina Cipollari ha già deciso che la schiettezza e il modo di essere della nuova tronista sarà da premiare e viceversa visto che la bella Samantha si è subito complimentata con lei perché “bella tonica” naturalmente riferendosi a quello che ha visto prima di entrare in studio e riferendosi agli attacchi che ha lanciato soprattutto contro Gemma. Le fan già le adorano insieme e sono convinte non solo che la loro unione potrà fare la forza ma anche che un possibile scontro potrebbe convincere il pubblico a tornare davanti allo schermo. (Hedda Hopper)

I tre nuovi tronisti alle prese con esterne e…

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne insieme ai tronisti Samantha Curcio, Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny torneranno nello studio di Cinecittà oggi, mercoledì 24 febbraio, per una seconda registrazione? Le anticipazioni in merito sono ancora poche, ma facendo leva su quanto accaduto nelle scorse settimane, oggi dovrebbe svolgersi una seconda registrazione che, come al solito, potrebbe essere aperta da Gemma Galgani che continua a non avere molta fortuna in amore.

La dama di Torino sta attraversando un periodo complicato a causa della fine delle sue ultime frequentazioni. Dopo aver metabolizzato la fine della storia con Maurizio Guerni, ha fatto i conti con il mancato feeling con Maurizio Giaroni e con il poeta Maurizio che ha deciso di chiudere con lei dopo aver avuto un colpo di fulmine per Paola, una delle nuove signore. Gemma, dunque, tornerà ad essere la protagonista della registrazione?



Samantha Curcio, sorprese in arrivo?

Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne, a suscitare maggiormente curiosità tra il pubblico è la tronista Samantha Curcio che, dopo la puntata d’esordio, è stata stata protagonista di un diverbio con Armando Incarnato che ha portato quest’ultimo anche a scontrarsi con Riccardo Guarnieri. Samantha, tuttavia, appare molto concentrata sul proprio percorso. A 30 anni, infatti, la tronista, ha voglia d’innamorarsi davvero e di essere amata in tutte le sue sfacettature. Il suo percorso è ancora all’inizio, ma già nella nuova registrazione, potrebbero esserci delle sorprese per lei. Il pubblico, tuttavia, non esclude la possibilità di vedere Samantha nuovamente coinvolta in discussioni. Andrà davvero così? Lo scopriremo con le prime anticipazioni.

