Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Armando Incarnato assente?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 marzo

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne sono pronti a tornare in studio per registrare una nuova puntata. Pur non essendoci ancora anticipazioni ufficiali, esattamente come accaduto nelle scorse settimane, oggi, mercoledì 3 marzo, in quel di cinecittà, potrebbe esserci una nuova registrazione. L’ultima, in base alle anticipazioni puntuali del Vicolo delle News, risale allo scorso 24 marzo quando il pubblico ha assistito alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che dovrebbe essere trasmessa nelle puntate del dating show di canale 5 in onda tra oggi e domani. L’attesa, dunque, aumenta sia per scoprire le novità della vita sentimentale di Gemma Galgani che, nell’ultima registrazione ha ammesso di non aver gradito alcune attenzioni di Cataldo, il suo nuovo pretendente, che per Armando Incarnato. Il pubblico, infatti, ha notato l’assenza del cavaliere napoletano nella puntata trasmessa ieri. Tornerà in studio per la nuova registrazione?

NUOVE ELIMINAZIONI PER SAMANTHA CURCIO?

Oltre ai protagonisti del trono over, nello studio di Uomini e donne, per la nuova registrazione, torneranno anche i tronisti Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio. La trentenne ha già sfoggiato il carattere forte e determinato. Oltre ad essere stata la protagonista di uno scontro con Armando Incarnato, ha discusso con un corteggiatore che si è poi autoeliminato e ha dato vita ad un confronto con Michael con cui ha fatto la prima esterna. Samantha ha ammesso di non aver gradito il racconto su alcuni episodi dolorosi del padre spaccanto il pubblico. Nella nuova registrazione, dunque, tornerà ad uscire con Michael sperando in un secondo appuntamento più bello o si dedicherà ai nuovi pretendenti? Attesa anche per il momento dedicato a Massimiliano che è già uscito due volte con Vanessa.



