Uomini e Donne 2024, Mario Cusitore ha una nuova fidanzata? Chi è Martina Varriale: beccati insieme in discoteca

È sicuramente uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati di Uomini e Donne ed adesso pare che Mario abbia una nuova fidanzata Martina Varriale. Si tratta solo di rumor e indiscrezione ma stando alle segnalazioni riportate da Deianira Marzano sembrerebbe che tra i due ci sia del tenero. Nei giorni scorsi, infatti, il cavaliere del Trono Over era stato avvistato in una discoteca in compagni di Tony Renda ed un bella ragazza al suo fianco. Il gossip però si è acceso quando nelle scorse ore in molti hanno rivisto Mario insieme alla stessa ragazza.

L’esperta di gossip, infatti, ha nelle scorse ore ha riportato una segnalazione di una sua follower: “Ho una segnalazione su Mario di Uomini e Donne. Sabato scorso tutta la sera con questa ragazza. Si sono abbracciati e coccolati tutta la notte.” E subito dopo la Marzano non solo ha condiviso una foto dei due, anche se non perfettamente chiara, ma ha anche rivelato il nome della ragazza in questione: Martina Varriale, è la nuova fidanzata di Mario Cusitore? I due si stanno conoscendo? Al momento si tratta solo di supposizioni, mentre spulciando sul profilo social della donna si scopre che è una modella e che lavora come consulente aziendale.

Mario Cusitore pronto a lasciare Uomini e Donne 2024? Rumors sulla presunta nuova fidanzata

Se la segnalazione sulla presunta nuova fidanzata di Mario Cusitore fosse vera ciò significherebbe che il futuro del cavaliere nel Trono Over di Uomini e Donne è in bilico perché ha violato una delle regole principali della trasmissione. Il programma di Maria De Filippi, tuttavia, perderebbe uno dei protagonisti indiscussi che in queste settimane prima ha intrapreso una conoscenza con la dama Margherita Aiello ma dopo alcune uscite e comportamenti della donna che non gli sono piaciuti ha rivolto le sue attenzioni ad un’altra dama Morena Farfante con cui ha litigato quando ha rivelato in diretta che i due hanno fatto l’amore scendendo anche in particolari intimi. Al momento frequenta entrambe ma se fosse vero che sta frequentando anche Martina Varriale fuori dal programma potrebbe ben presto uscirne.

