Gabriele e Sabrina: chi sono il cavaliere e la dama di Uomini e Donne

Entrambi vedova e con tanta voglia di innamorarsi nuovamente, Gabriele e Sabrina si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne cominciando una conoscenza. Lui, 64 anni e con una figlia adulta, è arrivato nel parterre del trono over nella stagione attualmente in onda mentre Sabrina, protagonista già della scorsa edizione, è tornata in trasmissione per provare a trovare l’uomo giusto dopo varie delusioni. L’incontro con Gabriele ha portato Sabrina a sbilanciarsi immediatamente al punto da aver deciso di concedergli l’esclusiva dopo poche settimane.

Una scelta non corrisposta, però, quella di Sabrina perché Gabriele, durante i vari confronti nello studio di Uomini e Donne, ha più volte ribadito di non provare un tale sentimento per Sabrina da concederle l’esclusiva. Gabriele, infatti, è uscito anche con altre dame pur continuando a frequentare Sabrina. Una situazione che, però, alla dama, comincia a stare stretta.

Gabriele e Sabrina: tutto finito a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2024, Gabriele e Sabrina si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi dopo l’ultima discussione in studio. Durante la sfilata maschile, il gesto di Gabriele di portare in passerella un’altra dama e ballare con lei sotto lo sguardo di Sabrina, aveva fatto infuriare quest’ultima dando vita ad un acceso confronto.

Dopo la puntata, Sabrina si aspettava una telefonata da parte di Gabriele ma tale telefonata non è mai arrivata. In studio, il cavaliere spiega di non averlo fatto perché lei gli aveva chiesto di lasciarla tranquilla ma la spiegazione non soddisfa Sabrina perché sperava in un gesto da parte del cavaliere. Gabriele, poi, stanco delle continue discussioni, decide di chiudere la frequentazione. Sabrina trattiene a stento le lacrime ricevendo il supporto delle altre dame del aprterre, in particolare di Ida.

