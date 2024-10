Martina De Ioannon, scontro con Ciro a Uomini e Donne

Duro scontro in studio tra Martina De Ioannon e Ciro nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2024. Dopo l’ingresso dei tronisti, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Martina che, prima di vedere l’esterna, si confronta con Ciro. Martina spiega di essere stata consapevole, dal momento in cui ha accettato il trono, che sarebbe andata incontro a pregiudizi per l’esperienza vissuta a Temptation Island. La tronista racconta che il primo ad averla messa in dubbio è stato proprio Ciro che, inizialmente, ha pensato che fosse lì solo per le telecamere.

“Perchè io non posso pensare lo stesso di te visto che ogni volta fai lo show? Io, l’latra volta, ho ballato con Gianmarco perché è l’unico modo per conoscere i ragazzi e tu cosa hai fatto? Hai ballato non con una corteggiatrice qualsiasi, ma con Amal che, in quel momento, era al centro dell’attenzione per il confronto avuto con Michele e Alessio. Vuoi fare lo show”, sbotta la tronista.

Martina De Ioannon e l’esterna con Gianmarco a Uomini e Donne

Durante lo sfogo, Martina De Ioannon non trattiene le lacrime per poi ritrovare il sorriso vedendo l’esterna con Gianmarco. Lui si apre raccontandogli dell’addio al calcio e parte della sua vita: “Mi ha segnato tanto, se sono così come sono adesso è per questo motivo. Il calcio mi ha formato tanto, poi dopo aver interrotto ho iniziato a fare altri lavori. Il barbiere…“.

Dopo l’esterna, Maria De Filippi parla nuovamente con Martina delle critiche social: “Stai facendo fatica vero?”, chiede la conduttrice. “Sì. Mi spiace che la mia libertà sia stata confusa con ‘libertina’, oppure con ‘la ragazza fidanzata che fa altro’”, è la risposta della tronista. “Sono contento che tu (si rivolge a Martina, ndr) abbia notato il suo comportamento, si è notato subito“, è il commento di Federico, uno dei corteggiatori che poi attacca duramente Ciro – “Tu fai le esterne per compiacere te stesso. Sotto le telecamere ci vogliamo stare tutti…“.

