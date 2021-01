Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 27 gennaio: il ritorno di Pamela!

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 27 gennaio

Signori e signore è arrivato il momento di fare sul serio a Uomini e donne. I protagonisti del trono over e del trono classico oggi torneranno in studio per una nuova registrazione che riprenderà il filo di quella andata in scena ieri pomeriggio e che ha regalato al pubblico due novità importanti ovvero il ritorno di Pamela Barretta e Davide pronto a scegliere. Proprio Maria de Filippi ieri sera ha annunciato il ritorno della bella Pamela che, lo ricordiamo, aveva lasciato il programma lo scorso anno insieme ad Enzo Capo ma le cose non sono andate come previsto. I due sono tornati spesso in tv per raccontare l’evolversi del loro rapporto fino alla rottura definitivo (con tanto di litigi social). Adesso per Pamela è arrivato il momento di voltare pagina e andare avanti ma siamo sicuri che il suo ritorno non richiamerà nel programma anche Enzo?

Davide e Sophie verso la scelta a Uomini e donne?

Dall’altro lato abbiamo Davide che ieri ha annunciato di essere pronto a scegliere nella prossima puntata di Uomini e donne che, però, potrebbe non essere quella di oggi. Il programma potrebbe tornare nello studio solo per una registrazione del trono over mentre per il tronista si parla addirittura di una scelta in una location diversa dallo studio di Uomini e donne proprio come è successo già lo scorso anno con tanto di plexiglass e mascherine. Le anticipazioni della registrazione di oggi pomeriggio arriveranno in serata e sicuramente l’attesa dei fan sarà altissima perché anche Sophie potrebbe addirittura dirsi pronta a scegliere magari tra un paio di settimane. Sarà così?



