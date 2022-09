Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 7 settembre: Federico D…

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione trono classico 7 settembre

Dopo le prime registrazioni di presentazione, oggi, mercoledì 7 settembre, i tronisti Federico Dainese e Federico Nicotera, tornano in studio per una nuova registrazione del trono classico. Per entrambi comincia così ufficialmente la conoscenza delle corteggiatrici che, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio, hanno accettato di restare in trasmissione per conoscerli. Sia per Federico Dainese che per Federico Nicotera, dunque, nel corso della nuova registrazione, ci sarà modo per accomodarsi al centro dello studio e rivedere le prime esterne.

Per Federico Dainese, in particolare, la registrazione di oggi potrebbe essere l’occasione per fare chiarezza su una segnalazione secondo cui, come rivelato da Amedeo Venza e Deianira Marzano che hanno ricevuto segnalazioni dai followers, avrebbe frequentato un’ex dama del trono over.

Federica Aversano: nuovo scontro con Tina Cipollari?

Nello studio di Uomini e Donne, nel corso della registrazione odierna, torneranno anche le troniste Federica Aversano e Lavinia che hanno già cominciato a conoscere i propri corteggiatori. Per Federica Aversano, in particolare, il percorso sul trono non è iniziato nel migliore dei modi. Nel corso della seconda registrazione, infatti, Federica ha avuto un durissimo scontro con Tina Cipollari. Tra l’opinionista e la tronista non c’è molta simpatia a causa del precedente percorso di Federica come corteggiatrice.

Cosa accadrà oggi? Federica si scontrerà nuovamente con Tina Cipollari o per lei la registrazione sarà più tranquilla? Come sempre, per scoprire tutto, non ci resta che aspettare le anticipazioni.

