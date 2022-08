Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 30 agosto: nuovo ritocchino per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 30 agosto

Martedì 30 agosto è il giorno che tutti i fan di Uomini e Donne aspettavano con ansia. In quel di Cinecittà, infatti, Maria De Filippi darà ufficialmente il via alla nuova stagione del dating show di canale 5 che tornerà ufficialmente in onda lunedì 19 settembre. Oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, ci sarà naturalmente spazio anche per le dame e i cavalieri del trono over. Esattamente come accaduto nelle ultime due stagioni, infatti, la De Filippi punta ancora sul trono misto. Chi si accomoderà, dunque, tra le dame e i cavalieri del parterre?

A Uomini e Donne spazio a Gemma Galgani che, dopo aver trascorso l’estate con i suoi affetti e l’amica Ida Platano, tornerà in trasmissione per cercare l’amore. La dama di Torino che, nella scorsa stagione non è stata molto fortunata, spera di poter trovare il principe azzurro e, secondo alcune indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, potrebbe tornare con un nuovo ritocchino.

Armando Incarnato e Biagio Di Maro tornano a Uomini e Donne?

Come accade in ogni stagione, nel parterre del trono over di Uomini e Donne ci saranno nuovi arrivi, ma anche tanti ritorni. Salvo clamorosi colpi di scena, in studio, ci saranno Armando Incarnato e Biagio Di Maro, due dei cavalieri più discussi e spesso protagonisti di discussioni anche con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tornerà sicuramente anche Ida Platano che ha trascorso l’estate dedicandosi totalmente al figlio e che, dopo la delusione vissuta con Riccardo Guarnieri, spera di poter aprire nuovamente il cuore all’amore.

Dovrebbero tornare a Uomini e Donne anche Alessandro e Pinuccia che hanno animato il parterre nella scorsa stagione così come Alessandro Vicinanza, single dopo la fine della frequentazione con Ida Platano e la dama Gloria Nicoletti. Tutto, dunque, è pronto per la nuova stagione del trono over.











