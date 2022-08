Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 31 agosto: bacio per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 31 agosto

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne tornano ufficialmente in studio oggi per la seconda registrazione della nuova stagione che prenderà il via su canale 5 da lunedì 19 settembre. La prima registrazione è avvenuta ieri e ha regalato i primi colpi di scena di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tra i protagonisti non poteva mancare Gemma Galgani che, oltre ai soliti battibecchi con Tina Cipollari sui ritocchi estetici, ha incontrato il suo nuovo pretendente. Come ha riferito Lorenzo Pugnaloni di “Uominiedonneclassicoeover”, per la dama di Torino, in studio, è arrivato Didier, un signore di Lugano pronto a conoscerla.

I due saranno usciti già insieme? La serata di ieri sarà stata galeotta per Gemma e il nuovo cavaliere? Sui social, cominciano già i rumors e tra gli appassionati del programma c’è chi è pronto a scommettere sul primo bacio della nuova stagione di Gemma. Andrà davvero così?

Nuovi pretendenti per Ida Platano?

Tra le dame del trono over desiderose di trovare l’amore c’è anche Ida Platano che, nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne ha avuto un durissimo scontro con Riccardo Guarnieri, tornato a sua volta in trasmissione per cercare l’amore. Single e serena dopo un’estate trascorsa con il figlio, gli amici e gli affetti di sempre, Ida è pronta a rimettersi in gioco. Per lei arriveranno dei cavalieri nel corso della registrazione odierna?

Oltre alla presentazione delle nuove dame e dei nuovi cavalieri, inoltre, ci sarà spazio anche per le vecchie conoscenze del programma come Armando Incarnato il quale non è ancora riuscito a trovare l’amore della sua vita? La nuova stagione sarà quella della svolta?

