Uomini e Donne: Antonella Perini svela: “Luca voleva andar via…”/ Stoccata ad Armando

Antonella Perini e Luca Panont, l’aneddoto su Uomini e Donne del 2007

Uomini e Donne – storico dating show di Canale 5 – ha spesso sfornato coppie che, seppur con le dovute eccezioni, ancora oggi condividono amore e felicità. Uno dei casi più recenti riguarda Antonella Perini e Luca Panont, direttamente dal trono over. Nonostante le difficoltà iniziali e le titubanze del cavaliere, tra i due è sbocciato l’amore e lo raccontano con fierezza come dimostrato dall’intervista rilasciata per MondoTv24. “Il primo giorno non l’ho notata… Poi man mano che la fissavo mi sono detto: io l’ho vista da qualche parte“.

Prende la parola per primo proprio Luca Panont, che svela come l’amore sbocciato per Antonella Perini sia come frutto del destino: “Non mi veniva in mente, poi mi sono ricordato:questa è Antonella Perini! dovevo venire a corteggiarla nel 2007“. Dopo l’aneddoto sul passato prende la parola Antonella che spiega: “Dopo la prima uscita ho detto alla redazione: questo ragazzo non vuole una storia e avevo ragione, perchè lui effettivamente il primo giorno voleva andarsene. Non si sentiva ancora pronto“.

Antonella Perini e Luca Panont dopo Uomini e Donne: dagli impegni professionali al giudizio su Armando Incarnato

“Ci siamo detti parole importanti quando io ho avuto l’influenza e sono stata lontana dagli studi per una settimana e più. Lui mi è stato vicino 24 ore su 24 e li ho capito quanto fosse importante nella mia vita“. Continua così il racconto di Antonella Perini, che non nasconde come i dubbi fossero ancora persistenti: “Poi sono successe delle cose che un po’ mi hanno fatto vacillare perché non avevo ben chiaro quale spazio volesse darmi nella sua vita”. Oggi sono felici di vivere la quotidianità insieme, come da loro stessi raccontato: “Ci stiamo godendo al massimo il ristorante, ovviamente viviamo distanti e fino ad adesso sono venuto sempre io ad Udine”, spiega Luca Panont.

Dopo gli aneddoti sul rapporto tra prima e dopo raccontati a MondoTV 24, non manca la disamina di alcuni elementi ancora presenti nello scacchiere di Uomini e Donne, in particolare Armando Incarnato. “Il percorso di Armando all’interno della trasmissione credo sia un copia-incolla: nel senso che fa sempre le stesse cose. Esce con una ragazza una settimana, poi la infanga la settimana dopo”. In chiusura, il fidanzato di Antonella Perini rincara la dose: “E’ un infangatore seriale per quanto mi riguarda: anche con Antonella è scattato un bacio e poi in trasmissione ha omesso questa cosa”.











