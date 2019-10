Uomini e Donne/ Armando Incarnato furioso sui social: “caz*ate” (Trono Over)

Armando Incarnato perde la paziena sui social. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato una serie di storie in cui si è scagliato contro alcune notizie false sul proprio conto. Armando, infatti, ha condiviso un articolo dedicato alla sua vita in cui, però, ci sarebbero una serie di false notizie. “Ma questi sono fuori di testa” – esordisce così Armando che poi chiarisce una serie di punti sulla propria vita. Il cavaliere, infatti, spiega che, diversamente da quanto si dice nell’articolo in questione, i suoi genitori non si sono mai separati, ma stanno insieme da ben 50 anni. Il cavaliere, inolte, smentisce di essere laureato in architettura e sulla sua precedente storia da cui è nata sua figlia, dice: “non mi sono mai sposato, non ho mai tradito la madre di mia figlia. Non sapete un caz*o”, spiega.

UOMINI E DONNE, ARMANDO INCARNATO: FRECCIATINA AD IDA PLATANO?

Nelle scorse ore, Ida Platano, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri, ha puntato il dito contro Armando Incarnato, reo di essersi intromesso in modo inopportuno in una situazione che non lo riguardava. “Il suo intervento mi è sembrato molto fuori luogo, inopportuno, soprattutto in quel momento. In quel frangente non mi lnteressava parlare con lui e quindi ho lasciato correre, ma ha detto delle cose che non mi sono piaciute affatto”, ha detto la dama. A poche ore dall’intervista della Platano, Armando, su Instagram, ha scritto: “Quando la tua immagine riflessa è il contrario di te stesso, quando chi parla di te lo fa per ciò che vede e non per ciò che “sente” SOULS offuscate dal corpo”. Sarà una frecciatina ad Ida?

