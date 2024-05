Uomini e Donne: Beatriz D’Orsi è fidanzata?/ I rumor dopo il ‘no’ di Brando Ephrikian

Uno dei percorsi più appassionanti dell’attuale stagione di Uomini e Donne è stato senza dubbio quello di Brando Ephrikian, ultimato con la scelta di Raffaella Scuotto che è riuscita a far breccia nel suo cuore, a dispetto di Beatriz D’Orsi. La corteggiatrice infatti, pur avendo primeggiato nel suo ruolo e nel corso dei mesi nel programma, non è riuscita a conquistare Brando Ephrikian tornando così, da single, alla vita di tutti i giorni.

Beatriz D’Orsi è fidanzata? Questa una delle domande che di recente stanno alimentando la curiosità del web in virtù di alcuni indizi carpiti dal web e con riferimento alla vita sentimentale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane avrà sicuramente già smaltito la delusione di non essere riuscita ad entrare nel cuore di Brando Ephrikian e – come riporta Isa e Chia – il suo cuore potrebbe aver fatto spazio ad un nuovo amore e sarebbe dunque fidanzata.

Beatriz D’Orsi, chi è Bernardo Vegni: il presunto nuovo fidanzato dell’ex corteggiatrice

Come racconta il portale, Beatriz D’Orsi dopo l’esperienza a Uomini e Donne risulta molto attiva sui social soprattutto per raccontare la propria quotidianità. Ebbene, tra storie e post recenti, spiccano diverse trasferte a Siena dove secondo alcuni rumor avrebbe trovato una certa affinità con un giovane di nome Bernardo Vegni. L’ex corteggiatrice potrebbe dunque essere fidanzata dopo la delusione nel programma di Canale 5, ma oltre ad alcuni indizi non sussistono ancora conferme ufficiali.

I rumor sulla possibile liaison tra Beatriz D’Orsi e Bernardo Vegni sarebbero alimentati da alcuni ‘scambi’ sui social. Like, repost, condivisioni negli stessi luoghi: piccoli dettagli che potrebbero essere il preludio ad una relazione ancora giovane ma che potrebbe evolvere presto in qualcosa di importante. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se le voci troveranno conferma.

