Uomini e Donne/ Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sposano, ma… (Trono Over)

Fiori d’arancio per una coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Caterina Corradino e Biagio Buonomo che, dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi per iniziare subito una convivenza, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, annunciano le nozze. A confermare tutto è la 47enne calabrese che, però, spiega che la data non è stata ancora fissata. Il giorno del fatidico sì sarà stabilito solo dopo che Biagio avrà ottenuto il divorzio dall’ex moglie. “Il 18 luglio il Tribunale di Napoli sentenzierà il divorzio di Biagio dalla ex moglie, quindi finalmente potremo fissare la data delle nozze! Intanto stiamo già vedendo le prime location” – ha spiegato Caterina che è già emozionata all’idea di potersi finlamente sposare.

UOMINI E DONNE OVER: CRISI PER PAOLO E SABRINA

Chi, invece, ha vissuto un momento difficile è la coppia formata da Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini. L’ex cavaliere e l’ex dama, esattamente come Caterina e Biagio, si sono conosciuti e innamorati tra una puntata e l’altra del trono over. La loro storia continua anche lontano dalle telecamere, ma come ha svelato la Corradino ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, per poter stare insieme, hanno dovuto superare un momento di crisi. “Io e Biagio siamo molto amici di Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini e, nonostante la crisi che hanno attraversato, noi tifiamo per loro, gli siamo molto vicini perché crediamo nel loro sentimento e perché sono davvero una delle coppie più belle uscite dalla scorsa edizione di Uomini e Donne Over!”, ha concluso.

