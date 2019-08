Uomini e donne/ Chi è il nuovo tronista? Alessio e Manuel… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE: DOMANI LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL TRONO CLASSICO

La pausa è finita e presto ci ritroveremo sotto la nostra copertina pronti a seguire le vicende dei nuovi tronisti di Uomini e donne. La nuova edizione del trono classico prenderà forma da domani, 29 agosto, quando si tornerà in studio per la prima registrazione che, salvo novità, andrà in onda dal 16 settembre su Canale5 al solito orario prendendo il posto attualmente occupato da Bitter Sweet, la serie turca con Ozge Gurel. Fin qui niente di nuovo se non fosse che la redazione ha deciso bene di stuzzicare i fan e prendere per le corna l’onda delle polemiche svelando i volti dei nuovi tronisti. Come promesso nei mesi estivi sembra che coloro che siederanno sulla poltrona rossa avranno poco a che fare con il programma, almeno se parliamo di Giulia e Sara le due troniste “acqua e sapone” annunciate proprio in questi giorni. I loro provini sono già stati rilasciati (in stile Mara Fasone, anche se questo non è stato sinonimo di successo quando si è trattato della siciliana) e c’è già chi prova a trovare un indizio che possa mettere le due con le spalle al muro travolgendo così la redazione, ma c’è davvero qualcosa di marcio nel loro passato?

UOMINI E DONNE: MANUEL E ALESSIO NUOVI TRONISTI?

Al momento sembra di no se non fosse che proprio la bella Sara è una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island. La domanda che adesso tutti si fanno è: conosceremo oggi il nome del tronista che siederà in mezzo alle due? La conferma sembra dietro l’angolo visto che domani si tornerà a registrare e a quel punto conosceremo anche il nome del maschietto di questa prima parte di edizione di Uomini e donne. Al momento sembra che non ci siano stati avvistamenti sospetti e questo potrebbe significare che non sarà un volto noto a sedere sulla poltrona rossa. Manuel Galiano e Alessio Campoli, le scelte “mollate” di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, sono alle prese con altre cose e sono molto attivi sui social e questo lascia pensare che non toccherà a loro tornare in tv, e allora chi sarà il nuovo tronista? Forse toccherà davvero ad Andrea Filomena farlo? Lo scopriremo nelle prossime ore, questo è certo.

