Uomini e Donne/ Claudia e Lorenzo, i fan: “perfetti insieme” (Trono Classico)

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie più amate e seguite del Trono Classico di Uomini e Donne. In attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova edizione del dating show di Canale 5 in partenza da lunedì 16 settembre su Canale 5, alcune ex coppie ‘nate’ nel programma di Maria De Filippi continuano a catalizzare l’attenzione mediatica. E’ il caso dell’ex tronista Lorenzo Riccardi e della ex corteggiatrice e scelta Claudia Dionigi che, con i loro post, conquistano sempre il cuore del pubblico. Nelle ultime ore la bella Claudia ha postato una foto in compagnia di Lorenzo corredata da una didascalia: “E spiegami perché con te sto così bene da non saperlo spiegare…”. La foto ha coinvolto i follower che hanno commentato: “Siete bellissimi insieme”, mentre c’è chi precisa “perché l’Amore vero non si spiega, si prova e si vive..”. Seguono tantissimi commenti di approvazione verso la coppia: “È inspiegabile perché è così naturale che non si può impedire, l uno completa l altro, e questo è l AMORE , quello VERO, insieme siete perfetti” scrive un follower, anche se non manca la critica di un utente che, senza nulla togliere al loro amore, precisa: “ma per favore, voglio proprio stare a vedere quanto resiste il vostro stare bene insieme, siete come tutte le coppie normali….. E tra l’altro non bellissimi”.

Claudia Dionigi: “Lorenzo è molto più dolce di quello che sembra”

Una volta usciti, insieme, dal Trono Classico di Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo sono stati investiti da una grandissima popolarità. Lo dimostrano i numeri dei loro profili Instagram che superano 1 milioni di follower e la ‘fanbase’ di utenti che li seguono e commentano ogni loro foto. Un successo legato anche alla normalità con cui Claudia Dionigi ha vissuto la cosa, considerando che risponde quasi sempre ai fan con cui si lascia andare anche a confessioni intime e personali. Proprio in questi giorni la ex corteggiatrice ha raccontato che il successo non l’ha cambiata di una virgola: “Sono sempre la stessa. Conduco la stessa vita di prima, sicuramente più frenetica per via dei vari spostamenti… però il mio tempo lo passo con il mio fidanzato, con la mia famiglia, con le mie amiche di una vita e con i miei cani. Se sono cambiata è perché prima ero incompleta, ora ho Lorenzo e sono la persona più felice del mondo”. Parlando proprio di Lorenzo Riccardi, ex tronista, ha precisato: “è molto più dolce di quel che mostra. E’ cucciolo di cobra… io di meno!”. Vive l’amour!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi) in data: 27 Ago 2019 alle ore 4:15 PDT





