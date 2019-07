Uomini e donne/ Da Gemma a Barbara, Roberta e Ida, quante liti vedremo? (Trono over)

Il trono over di Uomini e donne potrebbe aprire la nuova edizione del programma con il lancio di nuovi cavalieri, giovani dame alla ricerca dell’amore ma, soprattutto, volti storici. Mai come quest’anno ci sarà un vero e proprio pienone o, almeno, si spera, visto che non ci sono novità e non si registra la nascita di nuove coppie. Questo significa che, redazione permettendo, sembra proprio che i personaggi storici del programma torneranno anche a settembre ad affollare lo studio di Roma. La prima a fare il suo ritorno sarà sicuramente Gemma Galgani. La dama è pronta ad una nuova edizione del trono over da single con l’incognita Giorgio Manetti che potrebbe tornare nel programma dopo l’addio dei giorni scorsi. A quel punto le liti non mancheranno non solo per via di alcune dichiarazioni del bel cavaliere dopo il programma ma anche perché tra i due ci sarà ancora, salvo cambiamenti, Barbara de Santi.

LE POSSIBILI LITI DI UOMINI E DONNE

La maestrina è stata protagonista della scorsa edizione di Uomini e donne e dovrebbe fare lo stesso da settembre visto che non ci sono novità nella sua vita amorosa e nelle storie continua ad apparire da sola o in compagnia di amici. Ma se le liti tra Barbara de Santi e Gemma Galgani non vi sembrano troppo “hot”, arrivano le “giovani” del trono over a cominciare da Roberta di Padua “rea” di aver fatto lasciare Pamela e Stefano. Proprio questi ultimi due dovrebbero tornare nel programma da settembre come “single” ma abbiamo già visto con Ida e Riccardo che questo non funziona. Come andrà a finire tra loro soprattutto in balia di Roberta e delle sue possibili rivelazioni dopo l’estate? Le frecciatine social di questi mesi potrebbero riversarsi proprio nelle nuove puntate di Uomini e donne. Come finirà per i nuovi e vecchi protagonisti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA