Uomini e Donne/ Foto, Roberta Di Padua in costume: “sei solo…” (Trono Over)

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, in attesa di tornare nello studio di Cinecittà per registrare le puntate della nuova stagione, continuano a godersi l’estate. Tra le protagoniste della scorsa stagione c’è sicuramente Roberta Di Padua che, dopo il flirt vissuto con Riccardo Guarnieri, non è riuscita a trovare un uomo da conoscere e frequentare. Attualmente single, Roberta si dedica al suo bambino concedendosi anche alcuni momenti di svago. Nelle scorse ore, Roberta si è così rilassata in piscina condividendo su Instagram una foto in cui appare in costume. Bellissima e in splendida forma, la dama ha, tuttavia, diviso i followers tra coloro che apprezzano la sua bellezza e quelli che hanno colto al volo l’occasione per criticarla per il suo percorso nel dating show di canale 5.

UOMINI E DONNE OVER: ROBERTA DI PADUA CRITICATA PER LA FOTO IN COSTUME

“Qualche ora di relax”, scrive Roberta Di Padua sotto una foto scattata in piscina in cui sfoggia le sue curve indossando un costume da bagno. Una foto che ha in parte conquistato i followers della dama del trono over di Uomini e Donne che si stanno complimentando con lei. “Sei terribilmente bella”, “Bellissima, spero di rivederti a settembre”, “Meraviglia della natura”, scrivono alcuni utenti. C’è, poi, chi critica Roberta per il percorso fatto nel parterre de trono over. “Spero che non ti ripresenti a settembre, sei solo una pagliaccia che prende a schiaffi gli uomini!! Cosa speri di ottenere comportandoti così?”, ha scritto una signora a cui Roberta ha prontamente replicato – “perché non si presenta lei… La guardo da casa”. Roberta, dunque, sarà ancora protagonista del trono over?





